„Ich kann mich nicht daran erinnern, dass eine Mannschaft bei uns jemals so gut in den Doppeln gespielt hat. Ich glaube, dass ist Vereinsrekord.“ Timo Scheipers , Abteilungsleiter TT beim SC Arminia , gerät geradezu ins Schwärmen, wenn er an die makellose Doppelbilanz seiner Mannschaft denkt. In allen drei bisherigen Spielen sind die Arminen mit einem 3:0 in die Einzel gestartet. Könnte gut sein, sagt Scheipers, dass das sogar ein Rekord im gesamten WTTV sei.

Den könnte der SC Arminia am Samstag sogar toppen, wenn er bei seinem Gastspiel beim TTC Herne-Vöde erneut mit drei Doppelsiegen in die Partie einsteigt. Ganz leicht wird das nicht, der Tabellensechste (3:3 Punkte nach zuletzt 8:8 gegen Beckhausen) sei durch die Bank ausgeglichen besetzt, sagt Scheipers. Doch da die Ochtruper erneut in Bestbesetzung, diesmal auch wieder mit Amin Nagm, antreten können, sollte ein Auswärtssieg möglich sein.