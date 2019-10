Am vergangenen Sonntag hatte sich der SV Wilmsberg vorgenommen, an der SpVgg Ibbenbüren vorbeizuziehen. Das hat mit 2:4 bekanntlich nicht geklappt. An diesem Spieltag könnte die Ansage von Trainer Christof Brüggemann in der Kabine ähnlich lauten, denn mit zwölf Zählern steht der nächste Gegner, Germania Hauenhorst, auch nur einen Punkt besser in der Tabelle als die Piggen. Auf jeden Fall aber hat das Team von Trainer Markus Heckmann ein deutlich besseres Torverhältnis als Wilmsberg (26:15) und freut sich nach vier Auswärtsspielen in Folge endlich wieder im heimischen Stadion spielen zu können.

„Genau, wir unternehmen einen erneuten Versuch, einen direkten Konkurrenten zu überholen. Es wird mal wieder Zeit für einen Dreier – ohne Wenn und Aber. Wir müssen diesmal allerdings besser verteidigen als gegen Ibbenbüren. Ein Tor schießen wir immer“, will sich Brüggemann taktisch auf die Defensive stürzen und in Hauenhorst eventuell sogar einen dritten Sechser aufbieten.

Aldo Colalongo wäre der richtige Mann, denn „der denkt eher defensiv als offensiv. Das käme uns zugute“, sagte Brüggemann, der nicht ständig vier Gegentreffer kassieren möchte. 22 Gegentore ist beinahe Spitzenwert der Bezirksliga. Nur in Gievenbeck II (49) und Laggenbeck (26) mussten die Torleute häufiger hinter sich greifen. Ausfälle, so der Stand heute, hat der SV Wilmsberg nicht.