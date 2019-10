Nach einer 3:0-Führung musste sich der 1. FC Nordwalde im Heimspiel gegen Vorwärts Wettringen II am Ende noch mit einem 3:3 (2:0)-Remis begnügen.

Die Partie stand für den FC unter keinem guten Stern, denn beim Aufwärmen musste Abwehrchef Carlo Grimme aufgrund einer Wadenverletzung passen, sodass Trainer Bernd Hahn sich gezwungen sah, seine Viererkette neu zu formieren. Dieser Umstand wirkte sich zunächst jedoch nicht aus, denn der FC war in der ersten Halbzeit die griffigere Mannschaft. Mit ihrem schnellen Umschaltspiel stellte sie Vorwärts ein ums andere Mal vor Probleme.

Die 1:0-Führung in der zehnten Minute erzielte Julian Godt, der nach einer flüssigen Kombination über Marvin Bingold und Jannik Soller per Flachschuss traf. Als der gegnerische Keeper in der 24. Minute Julian Schoo die Kugel unvermittelt vor die Füße spielte, ließ sich Schoo nicht lange bitten und lupfte das Leder über Wettringens Schlussmann hinweg zum 2:0 in die Maschen. Wenig später hätte es Strafstoß für den 1. FC geben müssen, als Bingold im gegnerischen Strafraum geklammert wurde. Der Pfeife des Schiedsrichters blieb aber stumm.

Dafür ertönte sie in der 36. Minute, nachdem Simon Markfort und ein Wettringer auf Höhe der Mittellinie aneinandergeraten waren. Markfort sah Rot, doch eine mit dieser Konsequenz vollzogene Entscheidung hätte konsequenterweise auch Rot für den – offensichtlich nachtretenden – Wettringer bedeuten müssen. „Das war letztlich ausschlaggebend, weshalb wir den Sieg noch aus den Händen gegeben haben“, befand Hahn. Zwar erzielte Bingold unmittelbar nach der Pause nach tollem Pass von Soller sogar das 3:0. Doch in Unterzahl vermochten die Nordwalder den Vorsprung nicht mehr zu verteidigen. Die Vorwärts-Reserve nutzte ihren Vorteil und belohnte sich durch drei Treffer noch mit dem 3:3. – 1. FC Nordwalde: Woestmann – Dömer, Grummel, Hols, Markfort – Goft, Rohlmann – Soller, Bingold, Schoo – Braun. – Tore: 1:0 Godt (10.), 2:0 Schoo (24.), 3:0 Bingold (47.), 3:1 Behrens (62.), 3:2 Schmees (70.), 3:3 Witthake (82.). – Bes. Vorkommnis: Rot für Markfort (36.).