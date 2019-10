Mit einem souveränen 9:1-Erfolg beim TTC GW Bad Hamm II hat der TB Burgsteinfurt in der Oberliga NRW sein Punktekonto ausgeglichen (5:5) und ist auf den fünften Tabellenrang geklettert.

Allein das Satzverhältnis von 29:9 verdeutlicht die klare Überlegenheit der Stemmerter, die nur im mittleren Paarkreuz einen Punkt abgaben. Burgsteinfurts Nummer drei, Klaas Lüken , unterlag gegen Hamms Nummer vier, Niklas Ostrowski, im fünften Satz mit 2:3. Das war aber auch der einzige Punktverlust, denn der TB startete mit drei Siegen nach den Doppeln in die Einzelspiele. Dennis Schneuing /Tim Beuing siegten mit 3:1, Yorrick Michaelis/Lüken holten ein sicheres 3:0 gegen Fedler/Lemke, und Sascha Beuing/Christoph Heckmann gewannen in der Verlängerung gegen Vatheuer/Hilbig mit 3:2. Drei Siege von Michaelis (3:0 gegen Fedler), Schneuing (3:1 gegen Bertelsmeier) und Tim Beuing (3:1 gegen Vatheuer) schraubten den Spielstand auf 6:0, ehe Lüken unterlag. Heckmann (3:0 gegen Hilbig), Sascha Beuing (3:1 gegen Lemke) und Schneuing (3:0 gegen Fedler) brachten das 9:1 am Ende sicher nach Hause.

„Hamm hat ohne die Nummer eins bis drei gespielt. Da wussten wir von Beginn an: Da kann nichts passieren. Aber dann fehlt einem auch die nötige Spannung im Spiel. Allerdings hat der Ostrowski auch gut gespielt“, versuchte Sascha Beuing zu erklären, warum Lüken sein Einzel abgeben musste.