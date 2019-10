Kolks emotionale Momente

Es sind diese einzigartigen Gefühle überbordender Glückseligkeit, in denen man spürt, dass es sich lohnt, für den Erfolg zu kämpfen. Als Paul Kolk den Handball im finalen Akt eines wahren Zweitliga-Krimis am Freitagabend zum 26:25-Sieg des TV Emsdetten gegen den VfL Gummersbach ins gegnerische Netz genagelt hatte, gab es unter den TVE-Spielern kein Halten mehr, während auf den Tribünen ein mittelschweres Beben überschäumender Begeisterung ausbrach.

Der 20-Jährige, der beim TB Burgsteinfurt das Handball-Einmaleins erlernt hatte und der nach wie vor in Stemmert wohnt, hatte dem TVE mit seinem Last-Minute-Treffer den ersten Saisonheimsieg in 2019/20 beschert. „Uns allen ist ein Stein vom Herzen gefallen. So laut habe ich die Halle noch nie erlebt“, beschreibt Kolk seine Eindrücke.

Es waren wohl die emotionalsten Momente, die er in seiner jungen Laufbahn erlebt hat. „In der Kabine haben wir uns natürlich ein Bierchen gegönnt“, räumt er ein. Auch mit den Fans sei anschließend in der Halle noch ein bisschen gefeiert worden. Doch das war es dann auch schon. Die Zeiten, in denen Spieler nach Siegen (und auch nach Niederlagen) um die Häuser zogen, sind längst vorbei.

Mit seinen 20 Jahren ist Kolk zweitjüngster Spieler im Kader des Emsdettener Handball-Zweitligisten. Bis zur C-Jugend wurde er beim TB Burgsteinfurt ausgebildet. Seine letzte Trainerin beim TB war seine Mutter Ute – als ehemalige Torhüterin des TB immer noch eine Größe in der lokalen Handballszene.

Beim TVE ist Paul Kolk inzwischen ein tragendes Element jenes Projekts, das darauf ausgerichtet ist, den Klassenerhalt zu bewerkstelligen. Anspruchsvoll ist dieses Ziel schon deshalb, weil in der Sommerpause ein großer Umbruch innerhalb des Kaders erfolgte, wobei vornehmlich junge Spieler aus unteren Spielklassen verpflichtet worden sind.

Erfolgreich meistern kann man den gerade in Gang gesetzten Entwicklungsprozess nur, wenn man Vertrauen verspürt. Und das bekommt Kolk von seinem Coach Daniel Kubes offensichtlich. „Unser Trainer will jeden Spieler besser machen. Er fordert extrem viel von jedem einzelnen. Dafür belohnt er uns mit Spielanteilen“, umschreibt Kolk die besonderen Fähigkeiten des Tschechen, der nicht nur den TVE, sondern auch die Männer-Nationalmannschaft seines Heimatlandes trainiert.

Kolks Worten ist zu entnehmen, dass er sich gut aufgehoben fühlt beim Emsdettener Traditionsclub. Er will diesen Weg weitergehen – mindestens noch bis zum Sommer kommenden Jahres. So lange läuft sein Vertrag beim TVE.

Gleichwohl setzt er nicht ausschließlich auf die Karte Handball. An der Universität hat er sich für ein Lehramtsstudium in den Fächern Mathematik und Sport eingeschrieben. Von Burgsteinfurt aus lässt sich beides gut für ihn managen. Und das auch erfolgreich.

Für den Kampf um den Klassenerhalt fühlt er sich und sein Team jedenfalls gerüstet. „Konkurrenzfähig? Das sind wir auf jeden Fall“, sagt er. Mit solch einer leidenschaftlichen Vorstellung wie am Freitagabend bestimmt.