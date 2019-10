Die Tabellensituation ist wahrlich nicht rosig für die Fußballer des TuS Altenberge : letzter Platz, fünf Punkte, nur ein Sieg und sechs geschossene Tore. Es muss endlich der zweite her, sonst könnte sich die Moral der Mannschaft ebenfalls in Richtung Keller bewegen – und das wäre fatal für den Fortgang der Meisterschaft. Am Sonntag kommt Westfalia Gemen, das im jüngsten Heimspiel Viktoria Heiden mit 1:3 auf die Heimreise geschickt hat, in den Altenberger Sportpark. Auch wenn die Floskel abgegriffen ist wie ein Stück zerfleddertes Schmirgelpapier: Es muss ein Sieg her – ohne Wenn und Aber.

Die Stimmung rund um die Altenberger Mannschaft sei immer noch gut, sagt Rodine. Damit könne man arbeiten, keiner sei niedergeschlagen. Aber: „Der Blick auf die Tabelle ist nicht schön, und wer es jetzt noch nicht begriffen hat, der muss es spätestens am Sonntag begreifen.“ Soll heißen: Wir müssen gewinnen.

„Wir erspielen uns ja Chancen, aber es fällt halt kein Tor. In vielen Spielen waren wir ja sogar spielerisch überlegen“, so Rodine weiter. Doch dann kommt das Aber. „Vielleicht müssen wir einfach mal einen reinprügeln“, soll Durchschlagskraft erzwungen werden, jedoch nicht, „ohne mutiges, offensives Denken.“

Als klarer Favorit dürfte Gemen in dieser Partie nicht unbedingt einzustufen sein. Der Gegner sei zwar „körperlich robust“, wie Rodine sagt, aber vier Niederlagen bei 14:17 Toren – das sollte zu parieren sein. Mohammed Salman ist in der Elf von Trainer Jan Winking mit fünf Treffern als bester Torschütze gelistet, weitere herausragende Spieler gebe es nicht, sagt Rodine. Die mannschaftliche Geschlossenheit sei das Plus.

Personell hat der Altenberger Trainer kaum Probleme, da mit Felix Kemper ein kopfballstarker Innenverteidiger wieder zurück im Team ist. Im Tor soll Tom Hoffmann den Ausfall von Wenning-Künne kompensieren.