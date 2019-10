Nun also doch. Endlich, möchte man sagen und die Frage anschließen: Warum nicht schon früher? Christof Brüggemann wird am Sonntag in der Begegnung des SV Wilmsberg bei Emsdetten 05 im Angriff spielen.

„Ich wollte das nicht alleine entscheiden, daher haben wir das zusammen mit dem Mannschaftsrat beschlossen. Wir wollen versuchen, in unser Spiel vorne mehr Torgefahr durch jemanden zu bringen, der das gelernt hat“, begründet der Trainer, warum sein Stühlchen am Spielfeldrand am Sonntag verweist sein wird. Ob Marius Wies dort allein sitzt, ist unklar, denn auch er hat zuletzt in Hauenhorst auf dem Feld gestanden.

Für Bodo Gadomski als Trainer der Nullfünfer könnte dies ein Problem werden, denn Brüggemann in der Spitze ist deutlich schwerer auszurechnen als alle anderen Varianten als Hesener-Ersatz, die die Piggen bis dato probiert haben. Nach schwierigem Start zu Beginn der Saison haben sich die Emsdettener mittlerweile stabilisiert und gegen Laggenbeck mit 3:1 einen ungefährdeten Sieg eingefahren. Nicht zu vergessen ein 0:0 zuvor gegen Hauenhorst. „Und David Zovko spielt und trifft wieder. Das ist ein richtig guter Stürmer“, zollt Brüggemann Respekt von Kollege zu Kollege. Fünf Treffer hat Zovko bislang für die Nullfünfer geschossen.

Bei den Piggen fehlen mit Raphael Dobbe (ein Spiel rotgesperrt), Alexander Pöpping und Julius Greshake drei Akteure, die sich am vierten Sieg im elften Pflichtspiel nicht werden beteiligen können.