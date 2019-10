Schon am heutigen Samstag gastiert die SpVgg Langenhorst/Welbergen bei Eintracht Rode. „Kein unwichtiges Spiel – hier werden die Weichen für den weiteren Saisonverlauf gestellt“, umschreibt Langenhorsts Trainer Thorsten Bäumer den Stellenwert der Partie.

Seine Einschätzung bestätigt sich beim Blick auf die Tabelle, denn beide Teams müssen dringend punkten, um nicht vollends in den Abstiegssog gezogen zu werden. Eintracht Rode verlor zuletzt vier Mal in Folge. Auch die Langenhorster blieben in den vergangenen vier Spielen sieglos, doch immerhin punkteten sie in den Auswärtsbegegnungen beim 1. FC Nordwalde (1:1) sowie bei Borussia Emsdetten II (1:1).

Klare Vorstellungen hat Bäumer, wo seine Elf die Hebel anzusetzen hat, um endlich wieder einen Dreier einzufahren. „Wir benötigen etwas mehr Spielglück und müssen weniger Fehler produzieren.“ Vor allem gilt es, individuelle Schnitzer wie zuletzt beim 2:4 in Rheine abzustellen. Darüber hinaus sollten Einsatz und Laufbereitschaft stimmen. In Rodde muss die Spielvereinigung auf Frank Wesseling, der sich eine Platzwunde zugezogen hat, verzichten. Ansonsten schöpft Bäumer aus dem Vollen.