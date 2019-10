Nach der 1:3 (1:1)-Niederlage bei Eintracht Rodde blieb der SpVgg Langenhorst/Welbergen einmal mehr nur die bittere Erkenntnis, dass selbst in der Kreisliga A taktische und individuelle Fehler brutal bestraft werden. „Wir haben Probleme im Spielaufbau und in der Spieleröffnung. In dieser Hinsicht müssen wir uns in den nächsten Wochen etwas einfallen lassen“, monierte Co-Trainer Thomas Fraundörfer , der am Samstag den privat verhinderten Chefcoach Thorsten Bäumer auf der Langenhorster Trainerbank vertrat.

Bezeichnend für die Mängel, mit denen das Spiel der SpVgg zurzeit behaftet ist, waren die drei Treffer, die sich die Langenhorster einfingen. Beim 0:1 und 1:3 waren sie in der Vorwärtsbewegung und nach Ballverlust anschließend zu langsam, um den Konter der Rodder zu verteidigen. Dem zwischenzeitlichen 1:2 war ein individueller Fehler vorausgegangen. „Wir müssen diese Mängel unbedingt abstellen“, betonte Fraundörfer, der sich im Übrigen nicht darauf einlassen wollte, die Frage zu diskutieren, ob mehr für seine Mannschaft möglich gewesen wäre. „Darüber unterhalten wir uns nun schon die ganzen Wochen. Das ist müßig“, sagte er.

Für den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich hatte Kevin Wenning gesorgt, als er in der 31. Minute aus 20 Metern in den oberen Torwinkel traf. Für die SpVgg brechen langsam die „Wochen der Wahrheit“ an. In denen gilt es zu punkten.

SpVgg. Langenhorst/Welbergen: Kuhmann – Schulze Bründermann, A. Holtmann, Bültbrune – Omar, Düker, M. Wenning, Schwering – K. Wenning, Schepers, Chr. Holtmann. – Tore: 1:0 P. Heeke (7.), 1:1 K. Wenning (31.), 2:1 M. Heeke, 3:1 P. Heeke (81.).