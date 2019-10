FC Schwarz-Weiß Weiner siegt nach Rückstand gegen Germania Horstmar II

Der FC Schwarz-Weiß Weiner konnte trotz verkorkster erster Halbzeit inklusive Rückstand beim Tabellenletzten Germania Horstmar II eine Niederlage abwenden. Die Ochtruper gewannen mit 3:1 (0:1). „Der Rückstand war auf jeden Fall verdient, in der ersten Halbzeit haben wir richtig schlecht gespielt“, gab Weiners Coach Alexander Witthake zu. Das 1:0 konnte Horstmars Tim Hellenkamp per Kopf erzielen (25.). Ebenfalls per Kopf traf auf Seite der Gäste Maik Thihatmar, der damit das wichtige 1:1 markierte (61.). Zum 2:1 traf Michael Möllers per Abstauber (74.). Kurze Zeit später machte dann Max Weyring den Deckel drauf. Eine schöne Einzelleistung krönte er mit einem Tor zum 3:1-Endstand (77.). „In der zweiten Halbzeit haben wir deutlich besser gespielt“, so Witthake. „Da haben wir den Ball laufen gelassen und sind mutiger geworden. Von daher ist der Sieg im Endeffekt verdient.“