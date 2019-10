Herbstblues beim SV Burgsteinfurt nach 0:3

Tristesse im VR-Bank-Stadion, Herbstblues beim SV Burgsteinfurt nach der 0:3 (0:2)-Niederlage gegen Germania Hauenhorst. Langsam, aber stetig verabschiedet sich der SVB aus der Spitzengruppe der Fußball-Bezirksliga .

Angesichts der gestern gebotenen Leistungen sollte man allerdings realistisch bleiben. In diesem Zustand, in dem sich die Mannschaft derzeit befindet, ist es kaum geboten, nach oben zu blicken. Vielmehr sollte der Club froh sein, dass er schon 19 Punkte gesammelt und er sich ein kleines Polster zur Abstiegszone angelegt hat. Das gestern gezeigte Spiel hatte jedenfalls mit Bezirksliga-Niveau nichts zu tun. Das sah auch André Bischoff so. „Das war in jeder Hinsicht enttäuschend. Die Niederlage war auch in dieser Höhe verdient“, stellte der Co-Trainer, der gestern den privat verhinderten Chef-Coach Christoph Klein-Reesink vertrat, ernüchtert fest.

Schon in der ersten Halbzeit offenbarte sich, dass die Burgsteinfurter gegen einen galligen Gegner einen schweren Stand haben würden. Die Hauenhorster waren laufstark, zielorientiert, und sie gewannen die entscheidenden Zweikämpfe. Aus diesen gingen die Stemmerter oftmals nur als zweiter Sieger hervor, sodass es viele Freistöße für Hauenhorst gab. Einen davon nutzte Jan-Hendrik Koers, indem er die Kugel in der 22. Minute zum 1:0 in die Burgsteinfurter Maschen jagte. Der SVB wirkte wie paralysiert und leistete beim nächsten Angriff der Gäste keine Gegenwehr. Yannik Willers bedankte sich, marschierte durch die Burgsteinfurter Abwehr und vollendete zum 2:0.

Nach dem Seitenwechsel, hatte Alexander Hollermann die Chance zu verkürzen, als er in der 59. Minute von Jonas Grütering glänzend freigespielte wurde, doch Dominik Wierling rettete gegen Hollermann mit einem Klasse-Reflex. Das 0:3 fingen sich die Gastgeber schließlich in der 80. Minute, als Michael Heckmann einen Foulelfmeter versenkte.

Mit Lars Kormann und Thomas Artmann saßen zwar zwei längere Zeit verletzte Akteure gestern wieder auf der SVB-Bank. Gleichwohl verschärfte sich die personelle Lage, weil Max Moor schon in der 28. Minute mit Willers aneinandergeraten war und der Schiedsrichter prompt Rot zückte. Und als der nur 13 Minuten zuvor eingewechselte Lars Bode nach einem Frust-Foul an Sven Mersch in der 83. Minute ebenfalls Rot sah, war alles vorbei.

SV Burgsteinfurt: Kapke – Schmerling, Brüggemeyer (86. Wiepen), Moor, Greiwe – Feldhues (35. Hauptmeier), Anjanwu (70. Bode), Grütering, Nguile Inenguini – da Silva, Hollermann.