Zweites Spiel, zweiter Sieg. Die zweite Mannschaft des Schach-Klubs Ochtrup verbuchte auch in der zweiten Runde der Bezirksklasse einen Erfolg. Gegen den SC KB Rheine III erspielte sich das Team um Mannschaftsführer Rainer Fremann einen 3,5:2,5-Sieg.

Am sechsten Brett fuhr Michael Fehlker einen schnellen Punkt ein, wobei er seinen Gegner mattsetzte. Daraufhin nahm an Brett zwei Julian Segeler das überraschende Remisangebot seines Gegenüber an. Die Rheinenser glichen jedoch aus, da Sergej Moor am dritten Brett seine Partie aufgeben musste. Die Begegnung blieb weiterhin ausgeglichen. Am fünften Brett remisierte Theo Holtmannspötter zum 2:2-Zwischenstand. In einer für beide Seiten perspektivlosen Partie einigten sich am ersten Brett Rainer Fremann und sein Widerpart ebenfalls auf eine Punkteteilung. Nunmehr spielte nur noch Dr. Detlef Leseberg an Brett vier. Ihm blieb es vorbehalten, durch geschicktes Ausnutzen seiner aktiven Stellung den entscheidenden Materialvorteil zum Gewinn zu erhalten und zum Matchwinner zu werden.

Der SKO II liegt nunmehr in der Tabelle auf Rang zwei und erwartet in der nächsten Runde den Spitzenreiter SC Steinfurt III.