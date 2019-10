Die Handballer des TV Borghorst wollten beim Mitaufsteiger einen Sieg einfahren, um ihr Punktekonto von null auf mindestes zwei hochzuschrauben. Mit gesenkten Häuptern und einer 20:34 (9:20)-Niederlage im Gepäck kehrte die Mannschaft von Trainer Jörg Kriens zurück und hat ihr Ansinnen damit nicht umsetzen können.

„Es war von Beginn an der Wurm drin. Es lief überhaupt nichts zusammen. Von vorne bis hinten war es einfach nur schlecht“, fand der Trainer drastische Worte für die Leistung seines Teams in Abwehr und Angriff. „Dann kam auch noch Schusspech hinzu. Wir waren acht Mal frei durch und haben keinen Treffer daraus erzielt. Ich habe auch heute noch keine Erklärung dafür. Nur die beiden Torleute hatten Normalform“, nahm Kriens Christian Ewering und Michael Segger vom mageren Auftreten seiner Sieben aus.

Bereits zur Pause war die Partie für den TVB gelaufen. Ganze neun Tore standen auf der Habenseite. Auch eine Auszeit in der 20. Minute brachte keine Besserung. So ging es nach dem Wechsel auch weiter. Zehn Minuten vor dem Abpfiff lagen die Gastgeber mit 15 Toren in Front – eine Demontage, und das von einem Mitaufsteiger, der eine ähnliche Spielstärke haben sollte.

Am Samstag in Sendenhorst (Anwurf 19.15 Uhr) will Kriens die entsprechende Antwort seines Teams sehen: „Wir müssen den Schalter im Kopf umlegen.“

Tore für Borghorst: Peters (9/1), Krass (5), Kleine Berkenbusch, Gevers, Lütke Lanfer, Bordewick, Kratz, Terkuhlen (je 1).