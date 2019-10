Fußballspiele zwischen dem SV Wilmsberg und dem SV Burgsteinfurt lieferten in der Vergangenheit oftmals den Stoff für besondere Geschichten. Wenn es am Sonntag zur Neuauflage des Steinfurter Bezirksliga-Derbys kommt, ist das ganz sicher auch der Fall. Denn für beide Teams steht eine Menge auf dem Spiel. Welche der beiden Mannschaften schafft die Wende nach drei (SVW) beziehungsweise vier (SVB) sieglosen Spielen? „Ich erwarte ein brisantes und auch hitziges Derby, weil die Ziele beider Mannschaften stark gefährdet sind“, sagt Wilmsbergs Trainer Christof Brüggemann . Treffender kann man es wohl nicht auf den Punkt bringen.

Stellt sich nur die Frage, mit welchen Mitteln und mit welchem Personal die Teams zum Erfolg kommen wollen. Die Piggen versuchten es am vergangenen Sonntag in Emsdetten, indem sie Brüggemann auf das Spielfeld zauberten. Der Schachzug schien sich auszuzahlen, denn der Spielertrainer eröffnete mit seinem Treffer zum 1:0 das Torfestival, das am Ende 4:4 ausging.

Da sich der 36-Jährige jedoch wenige Minuten nach seinem Schuss ins Schwarze an der Schulter verletzte, ist er für das Derby keine Option; zumindest nicht als Spieler. Wie sich herausstellte, zog sich Brüggemann eine Schultereckgelenkssprenung zu, weshalb er in der vergangenen Woche im Training passen musste.

Es war eine glückliche Fügung des Schicksals, dass sich Serdar Hizlitürk zwei Tage vor Brüggemanns Unfall angeboten hatte, im Wilmsberger Trainergremium tätig werden zu wollen. Seine Dienste waren schon in den vergangenen Tagen gefragt, als er gemeinsam mit Co-Trainer Marius Wies die Vorbereitungen auf das Derby vorantrieb. Hizlitürk wird auch am Sonntag in beratender Funktion tätig sein. Doch das Sagen hat Brüggemann, der soweit genesen ist, dass er zumindest sein Amt als Chefcoach wieder wahrnehmen kann.

Er sieht den Schlüssel zum Erfolg seiner Mannschaft weniger in vorderster Front, sondern eher im Defensivverhalten: „Die Anzahl unserer Gegentore ist viel zu hoch. Da müssen wir die Hebel ansetzen.“

Ganz andere Sorgen hat Burgsteinfurts Coach Christoph Klein-Reesink nach den Tiefschlägen der vergangenen Wochen. „Ich habe nicht den Anspruch, dass wir den SV Wilmsberg an die Wand spielen“, sagt er und macht deutlich, worauf es ihm nach dem blutleeren Auftritt beim 0:3 gegen Germania Hauenhorst ankommt: „Ich erwarte eine Mannschaft, die Leidenschaft einbringt. Dabei ist es egal, wer auf dem Platz steht.“

Das sind klare Worte. Sie sind das Ergebnis einer Woche, in der in mancherlei Hinsicht Gesprächsbedarf herrschte beim SVB. „Das war zuletzt nicht das Gesicht, wie wir es uns von der sportlichen Leitung vorstellen.“ Klar, dass Klein-Reesink eine Reaktion erwartet: „Der Worte sind genug gewechselt. Wir müssen Taten folgen lassen.“