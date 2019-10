Wenn am Sonntag der Tabellenzweite Matellia Metelen Spitzenreiter SF Gellendorf herausfordert, ist es das Kracherspiel der zwölften Runde in der Kreisliga B. Doch obwohl sich beide Teams ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, ist es ein Vergleich, der unter ungleichen Voraussetzungen steht. Während die Gellendorfer mit dem vollzogenen Staffelwechsel und der Verpflichtung zahlreicher gestandener Fußballer nach oben wollen, „stehen wir für das Modell, es nachhaltig zu versuchen“, wie Matellias Trainer Thomas Dauwe zu verstehen gibt.

Sicherlich ist das Topspiel richtungsweisend. „Aber wir werden das letzte Hemd geben, um die Punkte in Metelen zu behalten“, verspricht Dauwe. Die heimischen Zuschauer können ihren Teil dazu beitragen. Deshalb wird im Stadion gespielt, in dem die Besucher dicht am Rand stehen und dafür sorgen können, dass der Funke der Begeisterung auf Matellia überspringt.

Bis auf den privat verhinderten Torhüter Andreas Stadtler treten die Metelener in Bestbesetzung an.