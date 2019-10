Das Teilprojekt (TP) Seniorenfußball des Projektes Fusion der Vereine SC Preußen Borghorst und SV Wilmsberg hat von den Vorständen das Mandat erhalten, für den möglichen Großverein einen Trainer bzw. ein Trainergespann zu verpflichten. Die Mitglieder des TP sind Friedhelm Wies, Jürgen Weiermann und Dietmar Mader aufseiten des SC Preußen. Der SV Wilmsberg ist mit Peter Starmann, Klaus Brüning und Stephan Fischer vertreten. In den vergangenen Wochen haben die Verantwortlichen ein Profil für dieses Traineramt erstellt und im Anschluss potenzielle Anwärter sondiert, heißt es in einer Mitteilung beider Vereine. In der vergangenen Woche fand auf Einladung des TP ein Gespräch mit den aktuellen Trainern des SC Preußen Borghorst statt. Florian Gerke und Michael Straube stellten ein Konzept vor, das sich mit den Vorstellungen der Verantwortlichen deckt. Beide erfüllen weiterhin folgende Kriterien: Erfahrung mit der Entwicklung junger Spieler, Kenntnisse über die Nachwuchsspieler der JSG, die mittelfristig in den Seniorenfußball wechseln, Kontakte in der hiesigen Fußball-Landschaft, Wohnortnähe und Identifikation mit der Umsetzung der Fusion, Lizenzinhaber (Florian Gerke). Das Teilprojekt hat den beiden das Angebot gemacht, die 1. Seniorenmannschaft des Fusionsverein ab der Saison 2020/21 zu trainieren. Nach einigen Tagen Bedenkzeit haben Gerke und Straube zugesagt. In den kommenden Tagen beginnt die Kaderplanung für die kommende Saison. Beide Trainer stellen sich dann persönlich bei der Wilmsberger Mannschaft vor. Marius Wies hat spontan zugesagt, als Spieler an Bord zu bleiben. Er wird somit als rechte Hand auf dem Platz fungieren. Dieter Wies hängt ein weiteres Jahr als Betreuer dran, da er die Wahl des Trainerduos unterstützt und seinen Teil beitragen möchte.

Das Teilprojekt wird im nächsten Schritt mit Kandidaten für das Traineramt der zweite Mannschaft (Kreisliga A) sprechen.