Gäbe es im Fußball der Kreisliga einen MVP (Most Valuable Player), er würde nach der Begegnung FC Nordwalde gegen Preußen Borghorst ohne Zweifel Jonas Baumann heißen. Auch wenn Tobias Mader und Tom Rausch die beiden Treffer zum 2:0 (2:0)-Sieg der Preußen erzielt haben, Baumann war der beste Mann auf dem Platz, hatte – gefühlt – die meisten Ballkontakte und sicherlich auch die meisten Kilometer auf seinem Konto.

„Das waren zwei wirklich unterschiedliche Halbzeiten: In der ersten waren wir sehr effektiv, in der zweiten war es eine Abwehrschlacht. Aber da brannte bei uns ja nichts an“, war Michael Straube nach dem Erfolg seiner Preußen mit dem Auftritt der Mannschaft zufrieden. Ganz anders Bernd Hahn, der Trainer des FCN, der das Spiel seines Teams als „blutleer“ bezeichnete. Einige Spieler würden unter Form agieren, fast allen fehle es an Selbstvertrauen.

Das konnte man den Preußen indes nicht absprechen. Sie gingen von Beginn an beherzt zur Sache und wurden mit dem 1:0 durch Tobias Mader, ein Dropkick aus 18 Metern, direkt belohnt.

Nordwalde spielte ideenlos und ohne Plan. Es fehlte an Bewegung im Spiel des FCN und zudem auch an Struktur. Torchancen waren Mangelware und ergaben sich erst in der Schlussphase, oftmals aus Verzweiflung.

Dem 2:0 von Tom Rausch ging eine dicke Chance von Mader voraus, die Sascha Woestmann parierte. Beim Schlenzer von Rausch ins lange Eck war er machtlos.

Nach der Pause berannte der FCN das Borghorster Gehäuse, hatte aber wieder keine zündende Idee. René Pichutzki musste nur eingreifen, als Marvin Bingold (72., 87.) oder Robin Lenger (85.) es versuchten. Die größte Chance zum 3:0 vergab Malek Mallaamine (88.).

FCN: Woestmann – Roters, Jostarndt, Hols, Soller – Rohlmann (60. Grummel), Godt (46. Schoo) – Hölscher (67. Sommer), Bingold, D. Heinze – Braun (46. Lenger).

Pr. Borghorst: Pichutzki – Weiermann (56. Schulze Brock), Matic (80. Reiß), Wehrmann, Krumme – Mader, Baumann – Mallaamine, Karatoprak (89. Verspohl), Rausch – Eilers (Dirkes).

Tore: 0:1 Mader (20.), 0:2 Rausch (33.).