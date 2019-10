Der SV Westfalia Leer kommt einfach nicht aus dem Keller der Liga heraus. Bei Eintracht Rodde schossen die Mannen von Trainer Thomas Overesch ein frühes Tor, insgesamt sogar drei Treffer – und verloren am Ende mit 3:4 nach einer 2:1-Pausenführung.

Pech, Unvermögen und mangelnde Effektivität waren wohl die Hauptgründe für die Niederlage. „Es war trotzdem ein gutes Spiel von unserer Seite. Rodde kommt drei Mal vor unser Tor und macht drei Treffer. Diese Niederlage war einfach unverdient. Aber so ist es wohl, wenn man unten in der Tabelle steht“, haderte der Trainer mit dem Fußballgott.

Erik Schulte brachte sein Team nach einem Freistoß von Timo Hüsing, der an die Latte klatschte, früh in Front (7.), doch Jonas Overesch glich ebenso schnell wieder aus (11.). Nach einem Foul an Schulte verwandelte Tim Laumann den fälligen Elfer zum 2:2, aber nach der Pause erzielte Jonas Overesch für Rodde seinen zweiten Treffer (55.). Als die Rodder nach einem abgefälschten Schuss von Robin Dölling in Führung gingen (77.), glich Gerold Laschke nochmals aus (83.). Jannik Arning, Timo Selker oder Laschke hätten zuvor den Sack jedoch schon zumachen können.

Pech war‘s dann, dass ein Freistoß von Moritz Greiwe abgefälscht ins lange Eck einschlug.

Westfalia: Kock – Iger, J. Schulte, Laumann, Hölscher – E. Schulte (80. Selker), Wewers (46. Krawczyk), Raus, Hüsing – Laschke, Meis (73. Arning).

Tore: 0:1 Erik Schulte (7.), 1:1 J. Overesch (11.), 1:2 Laumann (FE, 30.), 2:2 J. Overesch (55.), 3:2 Dölling (77.), 3:3 Laschke (83.), 4:3 Greiwe (90+4).