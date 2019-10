TuS Altenberge nur 40 Minuten präsent

Der TuS Altenberge hat den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz in der Fußball-Landesliga verpasst. Im „Sechspunkte-Spiel“ beim TuS Wiescherhöfen kassierten die Altenberger gestern eine bittere 1:2 (0:1)-Niederlage. „Wenn man nur 40 Minuten lang ordentlichen Fußball spielt, dann reicht das nicht“, lautete das Fazit von Altenberges Trainer André Rodine .

Zu Beginn schienen die jüngsten Erfolgserlebnisse in Meisterschaft und Pokal den TuS zu beflügeln. Er hatte Feldvorteile und kam auch zu einer guten Torchance, die Christian Hölker im Eins-gegen-eins gegen Wiescherhöfens Torhüter Marco Behrend aber nicht nutzen konnte.

Das sollte sich rächen. „Wir haben uns durch die robuste Zweikampfführung des Gegners den Schneid abkaufen lassen“, räumte Rodine ein. Die Altenberger zeigten sich beeindruckt und kamen kaum mehr vor das gegnerische Tor. In der 34. Minute schalteten die Gastgeber nach Ballgewinn blitzschnell um und vollendeten den Konter durch das Führungstor von Jannis Ritter in der 34. Minute.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kamen die Altenberger besser ins Spiel. Der Lohn war der zu dem Zeitpunkt verdiente Ausgleich durch Dennis Behn. Steffen Exner bediente den Angreifer nach Ballgewinn mit einem Pass in die Tiefe, sodass Behn die Kugel zum 1:1 ins kurze Eck schob.

Danach hatte der TuS seine beste Phase und hätte durch Behn und Jannick Hagedorn nachlegen können. Später stand Felix Risau nach einem Querpass von Mauro Martin einschussbereit, doch Behrend bewahrte Wiescherhöfen vor einem Rückstand.

Doch wie schon im ersten Durchgang ließen sich die Altenberger auch in der zweiten Halbzeit wieder die Zügel aus der Hand nehmen. Die Folge war der Führungstreffer der Gastgeber durch Isam El Aallali in der 78. Minute zum 2:1 für Wiescherhöfen. Am Ende reichte es nicht mehr für eine Resultatsverbesserung.

TuS Altenberge: Hoffmann – Martin, Kemper, Wiechert (80. Schmidt), Gausling, Risau – Chr. Hölker (46. Greshake), Haliti – D. Behn, K. Behn (46. Exner), Hagedorn. – Tore: 1:0 Ritter (34.), 1:1 D. Behn (50.), 2:1 El Aallali (78.).