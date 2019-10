Deutschlands Wasserballerinnen haben sich nach einer Zitterpartie für die Europameisterschaften 2020 in Budapest qualifiziert. Die Vertretung des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) siegte in der entscheidenden zweiten Play-off-Partie der EM-Qualifikation in Duisburg gegen Rumänien mit 14:11 (1:2, 2:3, 2:2, 5:2/4:2) nach Fünfmeterwerfen, nachdem das Hinspiel in Focsani noch mit 13:14 verloren worden war.

Mit dabei: die Borghorsterin Fabienne Heerdt , die für in der Bundesliga für das deutsche Spitzenteam SV Nikar Heidelberg spielt.

Nach drei aus deutscher Sicht schwachen Vierteln hatte es nach der regulären Spielzeit 10:9 gestanden, wobei es einzig beim 9:8 und 10:9 eine Führung der DSV-Auswahl gegeben hatte. Erst ein Treffer der Heidelbergerin Jennifer Stiefel 16 Sekunden vor der Schlusssirene rettete den EM-Achten von 2018 in das direkt im Anschluss folgende Fünfmeterwerfen, in dem alle Deutschen erfolgreich waren. Die Tore teilten sich Aylin Fry (4), Stiefel, Ira Deike (3), Gesa Deike (2), Sophia Eggert und Belén Vosseberg.

Seine Mannschaft habe sich lange Zeit das Leben selber schwer gemacht, doch rechtzeitig Lösungen gefunden, bilanzierte Nationaltrainer Arno Troost. Für ihre Moral und ihre Mentalität könne er das Team nur loben.

Deutschlands Männer hatten sich bereits zwei Wochen zuvor bei einem Turnier in Georgien ihren EM-Startplatz gesichert. Beide EM-Turniere kommen im täglichen Wechsel vom 12. bis 26. Januar 2020 in der 5300 Zuschauer fassenden Duna Aréna zur Austragung, die bei den Schwimmsport-Weltmeisterschaften 2017 die Beckenwettbewerbe der Schwimmer beherbergt hat.

Heerdt und Co. treffen in der Vorrunde auf Titelverteidiger Niederlande, Vize-Weltmeister Spanien, den Olympiadritten Italien sowie die Sieger der Quali-Spiele Frankreich gegen die Ukraine und Israel gegen die Schweiz.