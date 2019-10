Hizlitürks Rat wird beim SV Wilmsberg geschätzt

Um in der Trainerbranche erfolgreich zu sein, bedarf es der Bereitschaft, Ratschläge von außen anzunehmen und über den Tellerrand hinauszuschauen. Christof Brüggemann weiß offensichtlich, dass diese Fähigkeit letztlich die eigene Trainerkompetenz stärkt. Deshalb war sich der Coach des SV Wilmsberg unlängst nicht zu schade, Serdar Hizlitürk zu kontaktieren.

Brüggemanns Anliegen: Hizlitürk soll einen Blick von außen auf das Innenleben der Wilmsberger Bezirksliga-Fußballmannschaft werfen und gegebenenfalls Anregungen für Veränderungen liefern. Für den Altenberger ist das offensichtlich eine reizvolle Aufgabe. Ausgerechnet bei seinem ehemaligen Club Emsdetten 05, wo er als Spieler und Trainer tätig gewesen war, gehörte er am 20. Oktober erstmals zum Trainerstab des SVW ; ebenso beim Derby gegen den SV Burgsteinfurt am vergangenen Sonntag. Der 45-Jährige will jedoch keinerlei Missverständnisse aufkommen lassen. Deshalb betont er: „Ich helfe Christof nur. Ich bin kein festes Mitglied des Trainergremiums.“

Seit knapp zwei Wochen ist er nunmehr dabei. „Vier Punkte aus zwei Spielen – ich glaube, meine Bilanz kann sich sehen lassen“, erklärt Hizlitürk scherzhaft. Daraus freilich abzuleiten, dass seine Mission bei den Piggen damit erledigt sei, weil die Mannschaft in Erfolgsspur zurückgefunden hat, wäre falsch. Hizlitürks beratende Tätigkeit ist bis auf das Ende dieser Saison angelegt. „Christof und ich kennen uns schon viele Jahre. Ich glaube, dass wir uns gut ergänzen und dass er meinen Rat zu schätzen weiß“, sagt der neue Mann. Und räumt zugleich Spekulationen beiseite, wonach er sich für einen Job bei neuen Borghorster Fusionsclub interessant machen wolle. „Daran denke ich nicht im Geringsten. Das ist auch nicht meine Intention.“

Es bedurfte durchaus Überzeugungskraft, Hizlitürk den neuen Job schmackhaft zu machen. „Zuletzt habe ich viel Zeit mit meiner Familie verbracht, vor allem sonntags“, verkündet er flachsend. „Daran kann man sich gewöhnen.“ Zuvor war Fußball stets ein bestimmender Bestandteil seines Lebens; jahrelang als Spieler, dann als Trainer. Seine letzte Station war der münsterische A-Kreisligist SC Nienberge, davor coachte er die „Zweite“ des TuS Altenberge in der Kreisliga A.

In Wilmsberg hat sich sein Tätigkeitsbereich verlagert. Was nicht heißt, dass er nicht mal einspringt, wenn Not am Mann ist. So wie in der vergangenen Woche, als Brüggemann aufgrund seiner Schultereckgelenksprengung außer Gefecht gesetzt war und Hizlitürk deshalb eine Woche lang komplett das Training geleitet hat. Das soll aber eher die Ausnahme bleiben. Er will künftig weiter nur mit seinen Ratschlägen dazu beitragen, die Piggen auf Vordermann zu bringen. Der Start ist auf jeden Fall gelungen.