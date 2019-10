Winterzauber und dem Hallendach – die Termine der Fußballkreismeisterschaften

Kreis Steinfurt -

Alle Jahre wieder ziehen sie Vereine, Mannschaften und Familien in ihren Bann – die Hallenkreismeisterschaften der Fußballjunioren. Das wird auch im bevorstehenden Winter wieder so sein, wenn in Ochtrup, Wettringen, Nordwalde, Mesum, Neuenkirchen, Emsdetten und Rheine die begehrten Pokale vergeben werden. Der Jugendausschuss des Fußballkreises Steinfurt hat jetzt die Termine bekanntgegeben.