Er hat es geschafft. Peter Elkmann ist zum vierten Mal mit seinem Superkart Europameister geworden, zum dritten Mal in Folge sogar. Anders als in den Jahren zuvor wurde die EM der FIA-Karting Superkart Championship erstmalig nur bei einem Rennen ausgetragen. Im französischen Le Mans standen drei Läufe auf dem Programm. Der schlechteste fiel aus der Wertung heraus. Was dem 38-jährigen Burgsteinfurter aber egal sein konnte, denn er lag bereits nach den ersten beiden Rennen uneinholbar in Führung und hätte im letzten Lauf sogar bummeln können. Um nichts zu riskieren hat er den dritten Lauf sogar als Zuschauer wahrgenommen.

„Das war in diesem Jahr zum ersten Mal ein anderer Modus, beschränkt auf ein Wochenende. Dafür gab es drei Läufe, die alle gleichberechtigt waren“, erklärt der Europameister den Austragungsmodus. „Der Sieger eines jeden Rennens bekam null Punkte, der Zweite zwei und so weiter. Strafpunkte sozusagen.“ Elkmann hat nach Anreise am Donnerstag und freiem Training am Freitag das Qualifying am Samstag mit Bahnrekord dominiert und den ersten Lauf um 16.30 Uhr gleich gewonnen. Den zweiten am Sonntag ebenfalls, womit er als Sieger und Europameister bereits feststand. „Ich hätte nur noch durch eine Disqualifizierung ausscheiden können. Das wollte ich nicht riskieren, daher bin ich gar nicht angetreten und habe nur zugeschaut. Was ich so ja gar nicht kenne“, wollte der Stemmerter nicht in letzter Sekunde noch durch einen Fehler ausscheiden.

Also hat er zugesehen, wie Liam Morley aus England den Platz hinter Elkmann einfuhr und der Deutsche Andreas Jost Dritter wurde. Alle drei fahren den gleichen tschechischen VM-Motor und ein Anderson-Chassis.

Und nun? Drei Mal Europameister hintereinander, vier Mal insgesamt. Was kann da noch kommen? „Eine Weltmeisterschaft gibt es im Superkart nicht. Aber die würde auch ähnlich ausgehen wie die EM. Das Niveau in Übersee liegt tatsächlich eine Klasse unter uns“, kann Elkmann seiner Sammlung keinen weiteren internationalen Titel hinzufügen. Aufhören? „Nein, das war jahrelange harte Arbeit. Ich genieße das jetzt einfach“, sagt er. Gefeiert wird am nächsten Wochenende in Oschersleben, wo mehr oder weniger aus Jux noch einmal gefahren wird, auch mit dem Performer. „Da treffen sich alle aus der Kartszene“, fliegen dann die Korken, sagt Elfmann.

Am Sonntag war für Sekt und Party einfach keine Zeit. Le Mans liegt hinter Paris, knapp neun Stunden Fahrt bis nach Burgsteinfurt. Da muss man nüchtern sein, auch auf dem Rückweg.