Am Wochenende ermittelte die Tischtennisabteilung des TuS Altenberge die Vereinsmeister 2019 der Jugend und der Herren.

In der Jugendklasse gingen vier Spieler an den Start, die im Modus „Jeder gegen Jeden“ gegeneinander antraten. Hier setze sich Marvin Kumpmann souverän durch. Mit drei Siegen bei nur einem abgegebenen Satz verteidigte er seinen im Vorjahr errungen Titel. Den zweiten Platz erkämpfte sich Mats Lammers vor Max Schilling.

In der Herrenkonkurrenz wurde zuerst eine Gruppenphase gespielt. Die Ersten und Zweiten jeder Gruppe qualifizierten sich für die K.o.-Runde. Auch die Jugendlichen mischten munter mit und konnten einige Siege einfahren. Insbesondere Kumpmann, der frisch gebackene Jugendtitelträger, spielte sehr stark auf und gewann seine Gruppe ohne Niederlage und ohne einen Satz abzugeben.

Im Viertelfinale setzen sich Roland Jordan , Darko Möller, Sebastian Wewel-Elshoff und Kumpmann durch und qualifizierten sich fürs Halbfinale. Das erste gewann Jordan mit 3:0-Sätzen gegen Möller. Im zweiten Habfinale kam es zum Aufeinandertreffen der Youngster Sebastian Wewel-Elshoff, der im Vorjahr überraschend den Titel gewann, und Kumpmann. In einem spannenden und teils hochklassigen Spiel behielt Marvin mit 3:1 Sätzen die Oberhand und erreichte das Finale. Auch hier spielte er wie in einem Rausch und schlug den haushohen Favoriten Jordan mit 3:0. Nach dem verwandelten Matchball wurde Kumpmann, der selbst nicht fassen konnte, was er diesem Tag geleistet hatte, mit tosendem Applaus gefeiert.

Traditionell wurde auch eine Doppelkonkurrenz mit zugelosten Doppelpaarungen ausgespielt. Den Titel sicherten sich Christoph Kumpmann und Möller, die im Endspiel knapp 3:2 gegen Wewel-Elshoff und Tobias Kock erfolgreich waren.