In zwei Wochen erwartet die Stadt Steinfurt wieder ein ganz besonderes Sportereignis. Der Steinhart500 wird zum achten Mal ausgetragen. Dass das Konzept der Organisatoren um den TB Burgsteinfurt greift, beweist die hohe Zahl der Voranmeldungen, die wieder auf einen Melderekord hoffen lässt.

Gestartet wird der Lauf vor dem Schloss in Burgsteinfurt, wo sich auch das Wettkampfzentrum befindet. Die landschaftlich reizvolle, aber auch anspruchsvolle Strecke führt in einer 14 Kilometer langen Runde durch das Bagno und den Buchenberg, wobei bis zum Zieleinlauf an der Bagno-Chaussee etliche Höhenmeter zu überwinden sind. Eine Besonderheit der Veranstaltung ist, dass man während des Laufes, je nach Tagesform, entscheiden kann wie viele Runden man machen will, maximal vier, und entsprechend ins Ziel laufen. Gewertet wird dann dementsprechend bei 14, 28, 42 oder 56 Kilometern.

Nachmeldungen sind möglich am Samstag (9. November) von 15 bis 17 Uhr und am Sonntag (10. November) von 7.30 bis 9 Uhr, jeweils im Meldebüro im Zelt vor dem Schloss in Burgsteinfurt. Zu diesen Zeiten können auch die Meldeunterlagen für die Vorangemeldeten abgeholt werden.

Wichtig ist den Organisatorenteam auch ein rücksichtsvoller Umgang mit der Umwelt und ihren Ressourcen. So wird der „Steinhart500“ von der Planung bis zur Durchführung als erste klimaneutrale Veranstaltung im Münsterland umgesetzt. Der Einsatz von „Fair Trade Produkten“ ist dabei eine Selbstverständlichkeit. So gibt es zum Beispiel an den Verpflegungsstellen Rosinenbrot aus einer heimischen Bäckerei und Äpfel aus dem Kreislehrgarten. Nach der Veranstaltung wird ein Klimaschutzprojekt des Kreises unterstützt.

Im Start-Zielbereich, wo jeweils auch die nächste Runde beginnt, gibt es eine fachkundige Moderation, Musik und natürlich eine gut bestückte Cafeteria und die Marathonmesse.