Da war mehr drin: In der ersten Hälfte die bessere Mannschaft gewesen, aber torlos geblieben. Dann doch die verdiente Führung erzielt. Chancen, diese auszubauen liegen gelassen. Und letztlich aufgrund zwei später Tore ohne Punkte in der Tasche nach Hause gefahren. Der TuS Germania Horstmar erlebte beim 1:2 (0:0) in St. Arnold einen unglücklichen Tag.

„Ich kann meinen Jungs absolut keinen Vorwurf machen“, war Horstmars Übungsleiter trotz Last-Minute-Niederlage nicht allzu bedient. „Wir sind gut reingekommen und hatten in den ersten 45 Minuten auch die besseren Chancen.“

Für die Führung der Gastgeber musste jedoch ein Foulelfmeter her. Yannick Ruhoff wurde im Strafraum zu Fall gebracht, Routinier Patrick Jung verwandelte den berechtigten Elfmeter zum 1:0 (50.).

Domenik Kortehaneberg vergab in der Folge die Chance, die Partie aus Horstmars Sicht in die richtige Richtung zu lenken. „Den hat der Torwart aber auch gut gehalten“, lobte Borgmann St. Arnolds Schlussmann Frederick Stegemann.

Eine strittige Elfmeterentscheidung brachte den Gastgeber dann zurück in das Spiel. Carlos Hyneck traf zum 1:1-Ausgleich (77.).

Kurz vor Schluss gelang der Heimmannschaft in Person von Andre Fischer dann auch noch der Lucky Punch (89.).

Germania Horstmar: Mensing – Herdt, Overkamp, Jung, Wenking – Föllen, Ruhoff, Kortehaneberg, Banker – Zumbrock, Volmer.

Tore: 0:1 Jung (FE, 50.), 1:1 Hyneck (FE, 77.), 1:2 Fischer (89.).