„Wir kamen für nichts in Frage, das war eine absolut verdiente Niederlage“, bilanzierte Trainer Florian Gerke . Besonders der erste Durchgang gehörte in die Kategorie „Abhaken“. Preußen fand da überhaupt nicht statt, die Eintracht durfte nach Belieben schalten und walten. Dass die Gäste nach vorne vollkommen harmlos blieben, machte Gerke an einem einfachen Umstand fest: „Es fehlten neun Leute, darunter die komplette Offensivabteilung, und einige mussten auf fremde Positionen spielen.“

Daneben zeigten die Borghorster ein schwaches Zweikampfverhalten und ließen sich zu leicht den Schneid abkaufen. Symptomatisch die Szene, die zum 0:1 führte: Julian Kuchen durfte unbedrängt flanken, Philip Niemeyer ähnlich unbewacht einköpfen (42.).

Die Reaktion der Gäste blieb nach Wiederbeginn zwar nicht aus, doch „fußballerisch haben wir weiter nichts auf die Kette bekommen“, so Gerke. Einen Vorwurf machte er seiner Mannschaft aber nicht: „Man muss den Jungs nach der kleinen Serie auch mal ein schlechtes Spiel eingestehen.“ Kurz vor Schluss machte Niemeyer mit seinem zweiten Treffer alles klar (82.).

Preußen Borghorst: Pichutzki – Schulze Brock, Matic (38. Reiß), Brake, Krumme – Mader, Wehrmann – Weiermann (61. Köning), Karatoprak, Eilers (88. Verspohl) – Baumann (76. Theune). – Tore: 1:0 Niemeyer (42.), 2:0 Niemeyer (82.).