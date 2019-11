Die Handballerinnen des TB Burgsteinfurt haben ihren Platz in der Spitzengruppe der Landesliga gefestigt. Nach der ersten Saisonniederlage vor einer Woche in Ravensberg gab es am Sonntag in der Willibrordsporthalle wieder einen 30:26 (14:11)-Heimsieg gegen die Ahlener SG.

„Wir sind schwer ins Spiel hereingekommen“, beschrieb TB-Frauentrainer Ansgar Cordes den Ablauf der ersten Halbzeit, die seine beiden Töchter Johanna und Paula nahezu allein gestalteten. Von den 14 Treffern vor der Pause erzielten sie allein elf. Fast zehn Mal rettete der Pfosten und die Latte die Gäste. Erst in den letzten fünf Minuten vor dem Seitenwechsel schafften die TB-Frauen den 14:11-Vorsprung. Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte wurde Paula Cordes in Manndeckung genommen. Dadurch war viel mehr Platz für das Eins-gegen-eins-Spiel, den Schwester Johanna bis zur 40. Spielminute nach Belieben ausnutzte. Dann verletzte sie sich bei einer Abwehraktion an der linken Hand und konnte nicht mehr eingesetzt werden. „Hoffentlich ist nichts gebrochen“, meinte Vater Ansgar Cordes. Zwischenzeitlich führte seine Truppe deutlich (24:17, 48.). In der 56. Spielminute sah eine Ahlener Spielerin nach einem überflüssigen Foul an Paula Cordes die Rote Karte. Dabei war die Partie längst entschieden (27:23).. „Wir haben in der Schlussphase oft zu schnell abgeschlossen“, meinte Ansgar Cordes. Ahlens neuer Coach Uwe Landau konnte mit der Auswärtsniederlage leben: „Das Endergebnis geht in Ordnung.“

Tore: P. Cordes (10), J. Cordes (6/1), Heuing, Peters und Runge (je 3), Nienborg (2), Fischer, Stender und Thien (je 1)