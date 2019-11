TuS Altenberge verschafft sich Luft

Dieser Sieg gibt Selbstvertrauen und verschafft Luft. Dank eines 3:0 (2:0)-Erfolges beim SV Dorsten-Hardt gelangen dem TuS Altenberge erstmals in dieser Saison nicht nur zwei aufein­anderfolgende Siege. Zugleich setzte sich der Fußball-Landesligist dank des Dreiers und den Niederlagen des TuS Wiescherhöfen und des FC Viktoria Heiden auch ein wenig von den Abstiegsrängen ab.

Der TuS erwischte den besseren Start. Der Führungstreffer von Kevin Behn in der zehnten Minute war die Konsequenz dieser Überlegenheit. Timo Gausling hatte den Ball lang vor das gegnerische Tor geschlagen. Handlungsschnell sicherte sich Behn die Kugel und vollendete zum 1:0.

Doch verlieh dieser Treffer dem Spiel der Gäste keine ­Sicherheit. „Wir haben nicht mehr so sauber gegen den Ball agiert. Zudem fehlte unseren Aktionen Präzision“, monierte TuS-Trainer André Rodine . In der Folge fand der SV Dorsten-Hardt besser in die Partie. Allerdings stand die TuS-Abwehr sicher und ließ allenfalls Halbchancen des Gegners zu. Wichtig war, dass die Altenberger in der 42. Minute durch Jannick Hagedorn das 2:0 nachlegten. „Beide Tore fielen zum richtigen Zeitpunkt“, befand Rodine.

In der zweiten Halbzeit war die Begegnung zunächst ausgeglichen. Die Gastgeber bemühten sich um Resultatsverbesserung, doch wie schon im ersten Durchgang hielt das Altenberger Abwehrbollwerk. Rodine hatte gegenüber dem 3:1-Sieg gegen Roxel in der Woche zuvor eine Veränderung vorgenommen. Für Steffen Exner, der unter der Woche nur eingeschränkt trainieren konnte, rückte Mauro Martin in die Mannschaft. Er übernahm in der Fünfer-Abwehrkette den Part von Christian Hölker, der auf der „Doppelsechs“ an der Seite von Asdren Haliti zum Einsatz kam.

Der TuS agierte ähnlich kompakt wie gegen Roxel. Im Gegensatz zum vergangenen Spiel nutzte er aber die wenigen Chancen, die sich ihm boten, effektiver. In der 66. Minute war Felix Kemper bei einem Eckstoß aufgerückt. Den von Hagedorn getretenen Ball setzte der Innerverteidiger per Kopf zum 3:0-Endstand in die Dorstener Maschen. „Es war ein verdienter Sieg, auch wenn wir zwischenzeitlich Probleme hatten“, resümierte Rodine. „Wichtig war, nach dem Sieg nachzulegen.“

TuS Altenberge: Hoffmann – Risau, Gausling, Wiechert, Kemper, Martin – Haliti, Chr. Hölker (60. Exner) – Hagedorn (81. Haziri), K. Behn (68. D. Behn), Greshake (85. Gerdes).

Tore: 0:1 K. Behn (10.), 0:2 Hagedorn (42.), 0:3 Kemper (66.).