Eine empfindliche 2:9-Niederlage musste Oberligist TB Burgsteinfurt am Samstag bei der Reserve des TTC indeland Jülich einstecken. „Wir hatten uns schon ein bisschen was ausgerechnet, doch die Partie lief total an uns vorbei“, erklärte Teamsprecher Tim Beuing .

Ein Grund dafür waren die ungewohnt schnellen Bälle und Tische, auf die sich die Gäste nicht einstellen konnten. Dass zudem alle drei Doppel sowie die beiden ersten Einzel im oberen Paarkreuz an das Heimteam gingen, war der Stemmerter Moral auch nicht förderlich. Tim Beuing hatte bei einer 2:0-Führung den ersten Punktgewinn auf dem Schläger, doch auf einmal traf sein Gegner Jonas Hammers alles und gewann in fünf Durchgängen. Für die Burgsteinfurter Punkte sorgten Jörg Bäumer und Christoph Heckmann.

„Kein Beinbruch, die nächsten Spiele sind wichtiger“, hakte Beuing das 2:9 schnell ab.