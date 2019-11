Die Fußballerinnen des TuS Altenberge hatten im Heimspiel gegen Rot-Weiß Alverskirchen keine Probleme deutlich mit 8:0 (4:0) zu gewinnen. Kein Wunder, in der Partie gegen den Tabellenvorletzten ging es fast nur in eine Richtung. Vier Tore in den ersten 45, vier Tore in den zweiten 45 Minuten – und schon war der Sieg eingetütet und Platz drei in der Tabelle erobert.

„Wir mussten vielleicht zwei, drei gefährliche Situationen nach Standards überstehen, das war‘s“, zog Trainer Jürgen Albrecht ein zufriedenes Fazit. Er räumte allerdings auch ein, dass die Torfrau der Gäste nicht ihren besten Tag gehabt hätte und bei einigen Toren Unterstützung geleistet habe.

Annika Schäfers eröffnete den Torreigen mit einem Freistoßtor (5.), Shanice Lüttecke legte mit einem schuss aus 20 Metern nach (8.), ehe Schäfers mit ihrem zweiten Freistoß auf 3:0 erhöhte (30.). Fünf Minuten später erzielte Shanice Lüttecke nach Zuspiel von Marie Hellermann das 4:0.

In zweiten Spielabschnitt ging es weiter in eine Richtung. Die Folge: Larissa Mientus markierte nach Flanke von Sharleen Lüttecke das 5:0 (70.), Shanice Lüttecke erhöhte auf 6:0 (77.), Tina Moggia erzielte das 7:0 (84.), und Pauline Schengber das 8:0 (85.).