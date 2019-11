Nordwalde -

Seit der Gründung des 1. FC Nordwalde am 10. November 1994 treffen sich in jedem Jahr an diesem Datum der aktuelle und der Gründungsvorstand. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums kamen die Ehrenamtler am Sonntag im ehemaligen Vereinslokal Diepenbrock zusammen.