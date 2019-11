Vildan Kardesler kämpft sich zurück ins Panthers-Team

Für Vildan Kardesler ist die Saison in der US-amerikanischen College-Liga NCAA zu Ende gegangen. Mit ihren Pittsburgh Panthers schloss die 21-jährige Fußballerin aus Burgsteinfurt die Spielzeit auf Platz zehn der Atlantic Coast Conference ab. Die Bilanz von fünf Siegen, drei Unentschieden und zehn Niederlagen fiel zwar besser aus als im Vorjahr, trotzdem konnten sich die Panthers nicht für die Play-offs qualifizieren.

Kardesler zieht nichtsdestotrotz ein positives Fazit: „Ich bin mit mir sehr zufrieden. Nach meinem Kreuzband- und Meniskusriss überhaupt wieder spielen zu können – das war das Beste an allem. Für mich war die Saison auf jeden Fall ein Erfolg.“

Drei Tore erzielte die universal einsetzbare Flügel- und Abwehrspielerin. Darunter den entscheidenden Treffer beim 2:1-Heimsieg gegen North Carolina State Wolfpack. „Da war meine Familie zu Besuch in Pittsburgh. Das hat das Ganze natürlich noch um einiges besser gemacht.“ Ihre beiden anderen „Einschüsse“ verbuchte die Stemmeterin gegen den 21-fachen Meister North Carolina Tar Heels sowie gegen die Clemson ­Tigers.

Coach Randy Waldrum baute die frühere deutsche U-Nationalspielerin nach deren langer Pause behutsam wieder auf und dosierte zu Saisonbeginn die Einsatzzeit. Als es in den ganz wichtigen Spielen gegen die Konkurrenz aus der eigenen Conference ging, stand die Burgsteinfurterin stets in der Startelf.

„Da waren viele enge Partien dabei, die erst in der Verlängerung oder nur mit einem Tor Unterschied entschieden wurden. Leider fehlten uns zum Schluss ein paar Pünktchen für die Play-offs. Aber alles in allem hat sich die Mannschaft im Vergleich zu den Vorjahren gut entwickelt“, resümiert Kardesler, die in der teaminternen Scorerwertung den dritten Rang hinter Amanda West und Juliana Vazquez belegt hat.

Und auch ihr Coach Waldrum gibt sich zuversichtlich: „Wir haben in dieser Saison einige Leute überrascht. Uns ist es gelungen, gute junge Spielerin zu integrieren, zudem kommen neue vielversprechende Talente im nächsten Sommer dazu. Unsere Zukunft ist vielversprechend.“

Kardesler darf regulär noch ein Jahr für die Panthers auflaufen, ehe ihre Spielberechtigung für die höchste US-College-Liga erlischt. Theoretisch kann sie eine weitere Spielzeit anhängen, da sie ihre zweite Saison an der University of Pittsburgh aufgrund ihrer Knieverletzung komplett verpasst hatte. „Ob ich das wahrnehme, entscheide ich nächstes Jahr“, so die Psychologie-Studentin.