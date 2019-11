In der Hauptschulhalle an der Liedekerker Straße fand jetzt die Hallen-Kreismeisterschaft der Bogensportler statt. Ausrichter war zum fünften Mal in Folge der heimische Turnerbund Burgsteinfurt .

Die ersten Wertungspassen à drei Pfeile wurden auf die Zielauflagen in 18 Metern Entfernung geschossen. Die Größe der Ziele hing von den verschiedenen Alters-, aber auch Bogenklassen ab. Letztere teilten sich in Blankbögen (ohne Visiere und sonstige Hilfsmittel), olympische Recurvebögen und Compoundbögen (mit einer Art Flaschenzugtechnik durch Umlenkrollen) auf.

In den zwei Durchgängen wurden jeweils 30 Pfeile gewertet. Am Ende hatten sich die Steinfurter acht Podestplätze gesichert. Hier die TB-Medaillengewinner und Platzierten im Einzelnen (alle Recurve):

Jugend weiblich: Bronze Leandra Janning (350 Ringe), 4. Josephine Haberland (348); Juniorinnen: Silber Elke Farrenkopf (372); Damen: Silber Karola Laukötter (368); Master Herren: Gold Michael Janning (526), Silber Joachim Janning (524), Bronze Fred Wasserberg (519), 7. Dirk Meulendyck (461); Senioren: Bronze Henri Schindler (354); Mannschaft Master Herren: Gold Fred Wasserberg/Michael Janning/Joachim Janning (1569).

Weiter geht es für fast alle TBler am ersten Dezemberwochenende bei der Bezirksmeisterschaft in Reken, wo es gilt, sich für die Landesmeisterschaft Ende Januar in Dortmund zu qualifizieren. Auch im November nächsten Jahres finden sich die Bogensportler wieder zur Kreismeisterschaft in Burgsteinfurt ein.