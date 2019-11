Es sind drei Dinge, die den Aufsteiger Borussia Münster, am Sonntag Gastgeber des SV Wilmsberg , ganz besonders kennzeichnen: die Heimbilanz, der kleine Platz und Pascal Koopmann .

Letzterer hat früher in der Regional- und Oberliga für Preußen Münster und Roland Beckum gespielt und ist im Team von Trainer Yannick Bauer der Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld. Zudem flößt die Bilanz von sechs Siegen und nur einem Unentschieden auf eigenem Geläuf vielen Gegner nicht nur Respekt, sondern schon Angst ein, denn der Kunstrasen, auf dem die Borussen kicken, hat ein Sondermaß.

„Das wird ein ganz intensives Spiel. Wegen des kleinen Platzes wird sich viel in den Strafräumen abspielen“, prophezeit Wilmsbergs Trainer Christof Brüggemann , der den Gegner gegen Telgte schon unter die Lupe nehmen konnte.

Doch die Piggen gehen nicht blind in diese Begegnung. „Wir haben diese Situationen extra in dieser Woche trainiert“, wurde laut Brüggemann im Training das Feld verkleinert, um Handlungsschnelligkeit auf engstem Raum zu üben. „Nicht dass Alex‘ Wehrmanns Ecken und Flanken gleich auf der anderen Seite landen“, so der Trainer, der auch Raphael Dobbes lange Einwürfe als Variante zum Torerfolg nutzen will.

Dabei dürfen die Wilmsberger jedoch nicht außer Acht lassen, dass die Borussia mit Henry Hupe, Dennis Paul (beide sechs Tore) und Lucas Ta (fünf) auch drei bärenstarke Angreifer in ihren Reihen hat.

Einziger Ausfall bei den Piggen ist Tobias Buck.