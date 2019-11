Kai Sandmann hat in der vorigen Landesligasaison acht Treffer für den TuS Altenberge erzielt und damit nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass der TuS Platz fünf in der Endabrechnung geschafft hat. Bei Amisia Rheine in der Kreisliga hat der Spieler eine neue Heimat gefunden und sich dort bereits warm geschossen. Mit einem ganz besonderen Törchen will er nun ins Fernsehen zum aktuellen Sportstudio beim ZDF. Sandmann hat seinen Treffer zum 6:1 aus dem Spiel Amisia gegen den Skiclub vom 29. September auf der Homepage fussball.de hochgeladen.

Das Internetportal des DFB veranstaltet auf seiner Homepage eine Abstimmung, bei der Amateurfußballer Videoclips von ihren Toren einsenden können. Der Torschütze, der die meisten Stimmen bekommen hat, ist dann Gast auf dem Mainzer Lerchenberg und darf sechs Schüsse auf die legendäre Torwand abgeben.

Sandmann bewarb sich mit einem Schlenzer aus halblinker Position. „Ich war schon total platt, und unser Trainer Thorsten Schmidt hat zu mir gesagt: Eine Aktion noch, dann nehme ich dich raus. Ich sehe, dass der Torwart sehr weit links im Tor steht und ziehe einfach mal mit links ab. Der Ball ging gut vom Fuß und war dann zum Glück drin“, beschreibt Sandmann den Treffer, der ihm den Weg ins Fernsehen ebnen soll.

Nach dem Spiel gegen den Skiclub, in dem Sandmann noch drei Mal traf, besorgte sich der 27-Jährige den Videomitschnitt von Tino Wermeling. Als seine Bewerbung von fussball.de akzeptiert wurde, streute Sandmann den Link über die sozialen Medien. Johannes Veltman, Videoredakteur beim DFB, verriet am Dienstagmorgen: „Im Moment liegt Sandmann bei der Abstimmung vorne.“ Seine beiden Konkurrenten sind Stefan Oventrop (1. FC Spich) mit einer Volleyabnahme und Emre Yilmaz (SC Dörenthe) mit einem Fallrückzieher.

Bis zum 25. November (Montag) um 10 Uhr ist die Online-Abstimmung geschaltet. Am 30. November wird der Gewinner ins Sportstudio eingeladen, das von Katrin Müller-Hohenstein moderiert wird. Bis dahin will Sandmann seine Verletzung am Sprunggelenk auskuriert haben. „Im Moment ist der Fuß etwas blau, aber bis zum 30. November geht´s auf jeden Fall wieder“, will sich Sandmann die Chance auf den Auftritt vor einem Millionenpublikum nicht nehmen lassen, bei der er sich „mindestens einen Treffer“ vorgenommen hat.

► Der Link zur Abstimmung: | www.fussball.de/amateur.tv.voting/-/rubrik/zdftw#!/