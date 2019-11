Hennes Jerzinowski, Trainer der Bezirksliga-Fußballerinnen des FC Galaxy Steinfurt, war nach der 0:2-Niederlage bei Grün-Weiß Steinbeck richtig sauer auf seine Mannschaft. Das hatte nur sekundär etwas mit der Leistung seiner Truppe zu tun, vielmehr ärgerte den Übungsleiter, dass getroffene Absprachen nicht eingehalten wurden.

„Auf unseren Wunsch hin wird die Partie extra auf Samstag verlegt, und dann können einige Spielerinnen gar nicht, weil sie zum Beispiel auf einen Geburtstag müssen“, wunderte sich Jerzinowski. „Darüber werden wir Mittwoch beim Training reden müssen.“

So ging es mit gerade einmal 13 Aktiven nach Steinbeck – eine von ihnen war Ersatzhüterinnen Christin Ziegler. „Und als wir dann noch auf den knüppelharten Ascheplatz mussten, war die Stimmung komplett im Keller“, so Jerzinowski. „Der Untergrund hat uns mehr Probleme bereitet als der Gegner. Der Ball sprang wir ein Flummi, daran mussten wir uns erstmal gewöhnen.“

Auf ihrem eigenen Geläuf fühlten sich die Grün-Weißen von Beginn an heimischer, was das frühe 1:0 von Andrea Rieke in der sechsten Minute dokumentiert. Das blieb auch der einzige Höhepunkt in einer schwachen ersten Hälfte.

Besser wurde das Spiel nach dem Seitenwechsel nicht. Zwar mühte sich der FC Galaxy, aber dabei sprang nichts heraus: „Der Kopf wollte, aber die Beine nicht“, analysierte Jerzinowski. Somit war nach dem 2:0 von Saskia Voss (66.) schon klar, dass es für die Steinfurterinnen ohne Punkte nach Hause geht.

Eifrigste FCG-Spielerinnen: Torfrau Katharina Nicolaus und Rechtsverteidigerin Christin Menke.