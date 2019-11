Die Handballerinnen des TV Borghorst müssen weiter auf ihre ersten Punkte in der laufenden Saison warten. Am Samstagabend verloren sie ihr Heimspiel gegen die DJK GW Nottuln mit 19:22 (8:13).

Zum Verhängnis wurde dem Bezirksliga-Aufsteiger seine Schwäche bei den Siebenmetern, denn nur drei der insgesamt acht Strafwürfe konnten verwandelt werden. Als es in der Schlussphase darauf ankam, verwarf der TVB drei.

Die Partie begann aus Sicht des Tabellenletzten ansprechend. 3:1 führte das Team vom Trainerduo Markus Hüsers /Thomas Hüwe nach acht Minuten. Doch dann lief zehn Minuten lang so gut wie gar nichts mehr. Diese Schwächephase nutzten die Grün-Weißen aus, um sich einen 8:4-Vorsprung zu erarbeiten. Zur Pause lag Nottuln mit fünf Treffern vorne.

Weil der Einsatz stimmte, ließen die Gastgeberinnen den Kontakt nie abreißen (14:17, 15:18). Celina Büscher brachte ihre Mannschaft in der 56. Minute auf 17:19 heran, doch die Schlussphase gehörte den Gästen, die noch einmal das Tempo anzogen und von der Abschlussschwäche ihres Kontrahenten profitierten.

„Wenn du mit sechs Niederlagen in Serie in so ein Spiel gehst, dann ist da auch eine gewisse Verunsicherung spürbar. Daran könnte es gelegen haben, dass wir so viele Siebenmeter nicht genutzt haben“, betrieb Hüsers nach der Begegnung Ur­sachenforschung.

Tore: Büscher (9/2), Beckmann (3), Fürst (2), Altmann, Wernsmann, Kreft, Schulz und Hüsers (je 1).