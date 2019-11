„Das stimmt wohl. Vom Papier her müsste das eine klare Sache für uns werden“, sagt Alexander Witthake über das Spiel seiner Schwarz-Weißen heute in Wilmsberg. Aber er deutet auch an, dass die Mannschaft nach „der Niederlage gegen Metelen“ erstmal wieder in die Spur kommen müsse. „Wer weiß, vielleicht bekommt Wilmsberg ja auch Unterstützung aus der ersten Mannschaft“, will sich Witthake nicht so recht festlegen, ob es einen klaren Sieg gegen den Drittletzten der B-Liga gibt.