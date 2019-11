Nach der Niederlage gegen Uerdingen, die, wie Sascha Beuing vom TB Burgsteinfurt sagt, knapper ausgefallen ist, als es das 4:9 ausdrückt, stehen die Stemmerter in der Oberliga unter Druck. In der Tabelle hocken die Mannschaften punktemäßig dicht beieinander, sodass gegen Ronsdorf ein Sieg schon Pflicht ist.

„Wir müssen, egal, wie unsere Chancen stehen“, sagt die Nummer fünf des Turnerbunds. Die Spieler an den Positionen drei bis sechs seien schlagbar, die Spitze bei Ronsdorf jedoch sei sehr stark. Es gebe allerdings eine Unwägbarkeit, die optimistisch stimme. „Vielleicht ist Wan verletzt. Der hat zuletzt zwei Sätze mit 0:11 abgegeben“, rätselt Beuing. Wan, das ist der chinesische Einkauf der Ronsdorfer, der an Position eins spielt und allein im Doppel mit Michael Holt eine 9:1-Bilanz aufweisen kann. „Der ist richtig gut, aber, wie gesagt, ich glaube, er hat sich verletzt“, hoffen die Stemmerter, dass Guohui Wan nicht an die Tische treten kann.

Ein Vorteil für die Heimmannschaft könnte auch die Wahl der Tische und Bälle sein. „Ronsdorf spielt an Andro-Tischen und mit ebensolchen Bällen. Wir spielen mit Material von Joola“, sagt Sascha Beuing, dass die Wahl des Materials immer entscheidender wird für den Ausgang einer Begegnung.

Personell hat sich beim TBB nichts verändert, gespielt wird in derselben Aufstellung wie gegen Uerdingen.