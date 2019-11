Christof Brüggemann und der SV Wilmsberg haben für die letzten beiden Spiele des Jahres 2019 ein klares Ziel: sechs Punkte. Dafür müssen die beiden Begegnungen bei der SG Telgte und gegen Concordia Albachten gewonnen werden. „Beide haben 14 Punkte, wir 18. Wir wollen uns von unten absetzen, um beruhigt in die Winterpause gehen zu können“, sagt Brüggemann.

Jo Maffenbeier und Fahri Malaj, der beim 3:1-Erfolg gegen Hauenhorst zwei Tore erzielt hat, sind in der Elf von Trainer Mario Zohlen die beiden Torjäger, die es zu beachten gilt. Darüber hinaus ist Martin Röös im Mittelfeld Dreh- und Angelpunkt seines Teams, das mit acht Niederlagen und erst vier Siegen bei 21:32 Toren nicht gerade zu den Überfliegern der Liga zählt.

In der vorigen Saison hat der SVW am letzten Spieltag in Telgte verloren, aber „das war auch eine andere Situation“, erinnert Brüggemann daran, dass es für Telgte noch um den Klassenerhalt ging. Ohne Wenn und Aber will Brüggemann den dritten Auswärtssieg der Hinserie einfahren, damit die Tabelle wieder ein wenig freundlicher für ihn aussieht.

Niclas Ochse ist durch seine Rotsperre der einzige Ausfall. Seine Position als Sechser könnten Aldo Colalongo oder Daniel Groll einnehmen.