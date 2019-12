Eine 53:71 (26:39)-Niederlage haben Arminia Ochtrups Basketballerinnen hinnehmen müssen. Trainer Thomas Oeinck stufte die Leistung als „ordentlich“ ein, gratulierte dem BSV Wulfen aber fair zum „verdienten Sieg“.

Technisch präsentierte sich der gastgebende BSV überlegen. Dem setzten die Arminen enorme Einsatzfreude entgegen. „Da stimmte viel, leider schlug sich das nicht im Ergebnis nieder“, ärgerte sich Oeinck. Das lag vor allem daran, dass der SCA unter dem Korb zu wenig punktete. Zudem leisteten sich die Ochtruperinnen Ende des zweiten und Anfang des dritten Viertels eine Schwächephase – und die hatte Folgen. Wulfen erspielte sich einen soliden Vorsprung, der bis zum Ende nicht mehr in Gefahr geriet.

„Wir können zwar oft das Tempo mitgehen, doch es fehlt uns in dieser Saison an der Entschlossenheit. Wir ergreifen zu wenig selbst die Initiative“, so Oeinck.

Beste Werferin auf Seiten des SCA war Mareike Leusder, die sich für ihre sehr gute Vorstellung mit 20 Punkten belohnte. Zudem glänzte Mareen Leusder mit zwei verwandelten Dreiern.

► Punkte: Mareike Leusder (20), P. Leusder (10), Mareen Leusder (9), Ismaijli (8), Fritzsche (4), und Dankbar (2).

Bereits am Mittwochabend geht es für die Ochtruper Korbjägerinnen weiter. Um 20 Uhr beenden sie bei der Drittvertretung der Astrostars Bochum das Jahr. „Viel weiß ich nicht über den Gegner, aber es soll sich um eine ältere Mannschaft handeln. Durchweg erfahrene Leute, die schon höherklassig aktiv waren“, hat Oeinck ein bisschen was in Erfahrung bringen können. „Der Routine und Abgeklärtheit der Bochumerinnen wollen wir mit Tempo begegnen. Ich will das Kalenderjahr unbedingt mit einem Erfolgserlebnis abschließen. Aber dürfte wohl richtig schwer werden.“