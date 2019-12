Warme Füße sind am Samstag (7. Dezember) beim Laufevent von Marathon Steinfurt wieder garantiert. Pünktlich um 13 Uhr fällt in der „Guten Stube“ in Burgsteinfurt, dem historischen Markt und somit mitten auf dem Nikolausmarkt, der Startschuss für den 45. Nikolauslauf .

Die zehn Kilometer lange Strecke führt die Teilnehmer zuerst durch die Altstadt. Danach geht es auf einer großen Runde auf Waldwegen durch das Trailrunning- und Naherholungsgebiet „Bagno“. Der Zieleinlauf verspricht wieder ein weihnachtliches Ambiente auf dem Nikolausmarkt.

Die Startgebühr beträgt 7,50 Euro bei der Online-Anmeldung unter www.marathon-steinfurt.de. Eine Nachmeldung ist am Wettkampftag ab 11 Uhr im Meldebüro in Epping`s Biercafè, Markt 20, möglich und kostet einen Euro zusätzlich. Nach dem Lauf findet auf dem Nikolausmarkt die Siegerehrung statt.

Die Veranstalter weisen auf die Parkplätze und Umkleideräume an der Kreissporthalle, Liedekerker Straße 84, hin. Auch für Familien, Freunde und Fans der Sportler bietet die vorweihnachtliche Atmosphäre auf dem Nikolausmarkt eine Menge Abwechslung.