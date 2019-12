Sieben Tore haben die Fußballer des TuS Altenberge II in den letzten fünf Spielen geschossen, diesmal waren es drei in einer Halbzeit. Und das nach einem 0:3-Rückstand. Keine Frage, die Kicker von Trainer Klas Tranow haben beim 3:3 (0:1) gegen Blau-Weiß Aasee II nicht nur Moral bewiesen, sondern endlich auch Treffsicherheit. Vor allem Florian Schocke , der mit seinem Tor in der letzten Minute noch für ein versöhnliches Ende sorgte.

„67 Minuten lang führte die Mannschaft, die gieriger auf den Sieg war. Das 1:3 von Schocke war dann der Dosenöffner. Aber insgesamt war es kein gutes Spiel von uns“, erklärte Tranow nach der Partie. Torchancen in Hälfte eins hatten bis auf den Führungstreffer durch Nadeem Rabi (28.) nach einem Diagonalpass Seltenheitswert.

In Halbzeit zwei legte Patrick Schulze für Aasee II nach einem „unglücklichen Fehlpass“, so Tranow, mit dem 0:2 nach (64.). Der TuS stand unter Schock und kassierte nach einem Eckball nur drei Minuten später das 0:3 (64.). „Da haben wir verteidigt wie ein Kindergarten“, beklagte der Coach die Leistung seiner Abwehr.

Dann kam die Schocke-Time, denn wiederum nur drei Minuten nach dem 0:3 erzielte der TuS-Angreifer nach einem Pass in die Tiefe von Patrick Schulze das 1:3 (67.). Abwehrspieler Kai Leutermann fügte mit einem Hammer aus 20 Metern, der noch leicht abgefälscht wurde, trotzdem aber unter der Latte einschlug, das 2:3 hinzu (74.). Und dann war da noch Schocke, der nach Flanke von Daniel Efker den Ausgleich markierte. Das 4:3 von Max Jürgens, ein Lattenknaller in der 92., wäre des Guten zu viel gewesen, meinte Tranow.

TuS II: Winter – Wartenberg, Jürgens, Leutermann – Gerdes (46. Maas), Höltje, Drees, Schulze (78. Efker), Kerelaj (80. Bröcking) – Schocke, Haziri (65. Dubs).

Tore: 1:0 Rabi (28.), 2:0 Schulze (ET, 61. ), 3:0 Tahca (64.), 1:3 Schocke (67.), 2:3 Leuermann (74.), 3:3 Schocke (90.).