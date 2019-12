Gegen 14 Uhr treten die Damen und Herren in das Turniergeschehen ein und spielen ihrerseits sowohl in der Einzel- als auch in der Doppelkonkurrenz die Besten unter sich aus.

Die Turnierleitung weist darauf hin, dass die Einteilung der Klassen sich nach der Spielstärke richtet. Somit können auch Anfänger oder Wiedereinsteiger in ihren Gruppen auf ein Weiterkommen hoffen, um einen der Pokale und Sachpreise zu erringen. Alle interessierten Spieler, sowohl aktive als auch Hobbyspieler, aus dem Stadtgebiet Steinfurt können teilnehmen.

Die Wettbewerbe werden in der Kreissporthalle in Burgsteinfurt ausgetragen. Anmeldungen sind bis 30 Minuten vor der jeweiligen Konkurrenz bei der Turnierleitung möglich.

Für das leibliche Wohl der Teilnehmer und Zuschauer ist gesorgt, da die Eltern des Nachwuchses eine Kantine einrichten. Der Erlös kommt der Jugendarbeit des TBB zugute.