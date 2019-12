Bevor es so richtig weihnachtet, gehen die A-Liga-Fußballer des SC Preußen Borghorst und von Westfalia Leer am Mittwoch aufs Ganze. Dabei handelt es sich um ein vorgezogenes Punktspiel, das ansonsten Mitte Februar an dem Wochenende vor Karneval zur Austragung gekommen wäre.

Im ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison behielten die Preußen mit 1:0 die Oberhand. „Das war eine ganz enge Geschichte. Gleiches erwarte ich diesmal, denn Leer ist ein gefährlicher Gegner. Mit den Siegen gegen Ochtrup und Mesum im Rücken dürfte die Westfalia noch unangenehmer als sonst zu spielen sein“, vermutet SCP-Trainer Florian Gerke .

Die Hausherren vermelden im Angriff diverse Ausfälle, was Neuzugang Jens Wietheger wohl zur 1a-Variante in vorderster Linie macht. „Aber auch Jonas Baumann oder Julian Eilers können da spielen“, taktiert Gerke.

Ebenso umbauen muss Leers Coach Thomas Overesch. Tim Laumann (gesperrt), Matthias Hölscher (beruflich verhindert) und Lennard Raus (krank) fallen aus. „Auf der einen Seite blöd, aber auf der anderen Seite freut es mich, dass sich jetzt andere beweisen können. Wir wollen den Anschluss an das untere Mittelfeld herstellen, dafür müssen wir gewinnen“, betont Overesch.

„Wichtig ist, dass die Jungs in ihren Köpfen drinhaben, dass sie genauso viel investieren müssen wie am Samstag gegen Mesum. Es ist nämlich keine Selbstverständlichkeit, dass einem guten Spiel automatisch ein weiteres gutes folgt. Dafür muss schon was kommen.“