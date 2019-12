Die Handballer des TV Borghorst konnten beim HC Ibbenbüren keine Bonuspunkte sammeln, kamen einem Erfolgserlebnis aber sehr nahe. Die Mannschaft von Trainer Jörg Kriens, der zum Ende der Saison aus privaten Gründen als Coach beim TVB aufhört, unterlag mit 21:27 (11:13) und bleibt damit weiter im Keller der Liga.

Hauptgrund für die Niederlage war in der Schlussphase die fehlende Kraft. „Wir hatten eh schon Personalmangel, und nach zehn Minuten hat sich auch noch Max Wener verletzt. Noel Kratz ging schon angeschlagen ins Spiel“, berichtete Kriens, der dennoch stolz auf sein Team war, das lange Zeit gut mitgehalten habe. Erst ab der 52. Minute ging dem TVB die Puste aus. Die Folge waren nur noch zwei mickrige Treffer, obwohl die Ibbenbürener nur mit zwei Toren vorne lagen.

In Hälfte eins hatte der TV Borghorst die Führung übernommen und lag zunächst mit 5:2 in Front (11.). Das blieb so bis zur Pause, allerdings war nun der HCI mit zwei Toren besser (13:11). Linus Kleine Berkenbusch und Timon Topp, mit acht und sechs Treffern beste Torschützen der Borghorster, zeigten laut Kriens ein starkes Spiel und brachten den TVB immer wieder zurück. Erst als in der Schlussphase wegen mangelnder Wechselmöglichkeiten die Kraft fehlte, ging auch die Konzentration verloren. Gepaart mit Schusspech ergab dies letztlich die Niederlage.

Tore: Kleine Berkenbusch (8), Topp (6), Terkuhlen (2), Peters (2), Hummels (2/1).