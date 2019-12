Planungssicherheit in der Trainerfrage herrscht nun auch bei Germania Horstmars Fußballern. Abteilungsleiter Matthias Wernsman machte am Dienstag öffentlich, dass Bernd Borgmann auch in der Spielzeit 2020/21 das Kommando inne – und das unabhängig davon, ob der Klassenerhalt in der A-Liga gelingt oder nicht.

„Die Arbeit, die Bernd leistet, gefällt uns sehr gut. Leider gibt der Tabellenstand die Entwicklung der Mannschaft nicht wider. Was er aus einer mehr oder weniger jungen und zusammengewürfelten Mannschaft gemacht hat, kann sich sehen lassen. Ich bin davon überzeugt, dass wir am Saisonende über dem Strich stehen“, begründet Wernsmann die Vertragsverlängerung.

Tabellenschlusslicht zu sein, hielt Borgmann nicht davon ab, den Germanen seine Zusage für eine weitere Saison zu geben. „Das ist einfach eine richtig coole Truppe. Trotz zahlreicher Rückschläge kommen die Jungs in großer Zahl immer wieder zum Training“, erklärt der Coach, der als weiteren Faktor die „super Zusammenarbeit mit dem Vorstand“ für seine Entscheidung anführt.

Eine Veränderung gibt es ab Juli auf dem Posten des Co-Trainers. Stefan Wigger hört dann auf, ihm folgt Christopher Backhaus . Der war bis vor kurzem in gleicher Funktion bei Matellia Metelen aktiv. Als Aktiver kehrt Backhaus nun genau wie Lars Berkenbrock nach nur einer halben Saison in Metelen nach Horstmar zurück. Beide sind guter Dinge, eine Spielberechtigung für die Rückrunde zu erhalten.