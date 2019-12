In eine missliche Lage sind die Verantwortlichen des SV Wilmsberg gekommen: Da der SV Dickenberg seine Teilnahme am SVW-Hallenturnier (Freitag bis Sonntag) abgesagt hat und noch kein Ersatz gefunden werden konnte, fehlt eine Mannschaft in der Gruppe A. Dickenberg hätte am Freitag gegen den SV Burgsteinfurt, den 1. FC Nordwalde und die JSG Wilmsberg/Borghorst gespielt. „Ich habe mir die Finger wund telefoniert, aber bis jetzt niemanden gefunden. Schade, dabei ist unser Turnier sportlich attraktiv und mit 1000 Euro dotiert“, erklärt Trainer Christof Brüggemann. Wer das Teilnehmerfeld komplettieren möchte, der kann sich an Klaus Brüning (Tel.: 01 74 / 34 07 572) wenden.