Kerresinhio sorgt für Skandal hoch 32

„Als der Fußball seine Ehre verlor“ – mit diesem Thema befasst sich An­dré Kerres in seinem neuesten Quartett „Legendäre Fußball-Skandale“. Verewigt auf den 32 Spielkarten sind die Protagonisten, die nicht nur auf, sondern vor allem neben dem Platz für Schlagzeilen gesorgt haben.

„Legendäre Fußball-Skandale“ ist das 29. Quartett aus der Kerresinhio-Reihe, die es seit 2005 gibt. Angefangen mit den „Internationalen Legenden der Linie“ hat der Ochtruper mit seinen Kartenspielen einen Bogen über die Nationalelf, Europapokalspiele und Punkbands bis hin zu Blechrollern geschlagen. Jetzt sind wieder die Kicker an der Reihe – und zwar die größten Skandalnudeln.

„Eigentlich wollte ich was über Legionäre in der Bundesliga machen, doch dann habe ich über Byron Moreno gelesen“, erläutert Kerres. Der ecuadorianische Schiedsrichter hatte bei der WM 2002 Italien im Achtelfinale gegen Südkorea verpfiffen und wurde von seinem Heimatverband für 20 Spieltage gesperrt, nachdem er eine Meisterschaftspartie grundlos zwölf Minuten verlängert hatte. Obendrein erwischte ihn der Zoll in New York am Flughafen mit sechs Kilo Heroin in der Unterhose. Grund genug für Kerres, seinem 29. Machwerk eine skandalösere Richtung zu geben.

Größe, Gewicht, Pflichtspiele, Titel, Karriere in Jahren – das sind die objektiven Faktoren, mit denen die Kerresinhio-Fans beim neusten Quartett taktieren müssen. Anders verhält es sich beim Skandal-O-Meter, das bei Kerres bei Christoph Daum , Robert Hoyzer, Uli Hoeneß und Diego Maradona am stärksten ausschlägt. „Ganz klar, diese Jungs haben da die 10 bekommen – also den Höchstwert“, hat der frühere Torwart von Arminia Och­trup und Vorwärts Wet­tringen eine persönliche Hitparade.

Zwei, drei Monate veranschlagt der 47-Jährige, um aus der ersten Idee ein Spiel zu machen. Recherche, die Suche nach dem geeigneten Bildmaterial sowie die Arbeit mit Web- und Grafikdesingern – das alles erledigt der mittlerweile in Hamburg lebende Töpferstädter neben seinem Beruf als Außendienstmitarbeiter eines Kaffee-Anbieters. „Das Schwierigste ist es immer, mich auf 32 Karten zu reduzieren. Ich habe so viele Ideen, muss dann aber zwangsläufig in die Tiefe gehen“, berichtet der zweifache Familienvater, dass er sich schweren Herzens von ein paar Schwarzen Schafen trennen musste.

Dabei geblieben sind unter anderem Toni Schumacher, Stig Töfting, Faustino Asprilla oder Jesus Gil y Gil. Kerres‘ Favoriten in seinem frischen Spiel: „Der angetrunkene Schiri Wolfgang Ahlefelder, das englische Raubein Vinnie Jones und Eric Cantona mit seinem legendären Kung-Fu-Tritt. Der König der Skandale bleibt für ihn aber immer einer – Diego Armando Maradona.

► Das Quartett „Legendäre Fußball-Skandale“ ist in einer Auflage von 2020 Stück erschienen und gibt es für zehn Euro unter www. kerresinhio.de. 50 Cent pro verkauftem Exemplar gehen an die Unterstützungsstiftung Kinder in Hamburg e.V.